Жительница Шымкента предлагала несовершеннолетнюю в сексуальное пользование за 1 млн тенге

Туркестан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в продаже несовершеннолетней, передает Kazakhstan Today.

В управление криминальной полиции ДП Туркестанской области поступило сообщение о том, что некая женщина за определенную сумму продает несовершеннолетнюю девушку для оказания интимных услуг.

В тот же день в одной из гостиниц в Сайрамском районе Туркестанской области при продаже несовершеннолетней клиенту задержали жительницу Шымкента. В качестве вещественных доказательств у подозреваемой изъяли деньги в сумме одного миллиона тенге. Несовершеннолетняя также оказалась жительницей мегаполиса, студенткой одного из учебных заведений.

Следствием установлено, что подозреваемая ранее неоднократно предлагала молодую девушку для оказания интим-услуг. Переговоры сводница вела по телефону, предоставляя потенциальным клиентам через мессенджер фото несовершеннолетней.

Под предлогом того, что девушка является девственницей, подозреваемая запрашивала крупную сумму денег, а после согласия клиента назначала встречу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Подозреваемая взята под стражу. Полицейскими ДП Туркестанской области выясняются все обстоятельства дела и причастность подозреваемой к совершению других аналогичных преступлений", - сообщили в пресс-службе ДП.

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