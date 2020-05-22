В Западном Казахстане раскрыто жестокое убийство пенсионерки и инвалида

Уральск. 21 мая. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области раскрыли жестокое убийство пенсионерки и ее сына-инвалида, передает Kazakhstan Today.

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в совершении жестокого убийства. Задержанные - 1991, 1992 и 1993 годов рождения. В ходе расследования полиция отработала 2209 квартир, 57 частных домов и 144 дачных участка, сообщает Polisia.kz

Убийство Матрены Кулаковой, 1934 года рождения, а также ее сына, Константина Кулакова - инвалида второй группы, страдающего ДЦП, произошло 7 сентября 2019 года в Уральске, в доме №53 по улице Циолковского. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти обоих лиц явилось удушье, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины.

Кроме того, был установлен факт кражи денежных средств на сумму 130 тыс. тенге, и золотых изделий стоимостью 75 тыс. тенге.

В настоящее время указанные лица задержаны и содержатся в следственном изоляторе. Один из участников преступления признал вину и согласился на сотрудничество со следствием, указав на места сбыта похищенного имущества. Вина остальных подозреваемых была полностью доказана следственным путем. Так, изъятые украшения, похожие по описанию на похищенные с места преступления, согласно заключению генетической экспертизы, принадлежали покойной. Кроме того, изъята одежда одного из подозреваемых, согласно заключению генетической экспертизы, на ней имеются ДНК покойной. Задержанные уже дали признательные показания. Вина задержанных доказана совокупностью следственных мероприятий, проведением проверки и уточнения показаний на месте, следственными экспериментами и очными ставками. В настоящее время ожидается заключение судебно-психиатрической экспертизы подозреваемых, по результатам которой будет принято процессуальное решение о направлении уголовного дела в суд", – рассказал заместитель начальника департамента полиции ЗКО Асхат Темиржанов.

Отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по убийству Кулаковых было раскрыто 63 преступлений. Из них 40 фактов краж велосипедов, 3 факта квартирных краж, 8 фактов краж с дач и гаражных кооперативов, 11 фактов краж чужого имущества, 1 грабеж. Помимо этого, сотрудниками криминальной полиции задержаны 11 лиц, находящихся в розыске.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства