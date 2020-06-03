Петропавловск. 2 июня. Kazakhstan Today - Жительница Петропавловска выбросила спаниеля из окна на четвертом этаже, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, 29 апреля 45-летняя горожанка сбросила собаку с четвертого этажа. Об этом факте полицейским стало известно от жителей дома по улице Хименко. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили умирающего домашнего питомца под окнами многоэтажки.

Несмотря на усилия ветеринаров, спасти спаниеля не удалось.

Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Установлено, что хозяйка собаки находилась в алкогольном опьянении", - рассказал заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Енбек Сембин.

Суд Петропавловска 1 июня приговорил убийцу собаки к штрафу в размере 10 месячных расчетных показателей (более 27 тыс. тенге). В случае неуплаты штрафа в течение месяца с момента вступления в законную силу приговора, штраф будет заменен на общественные работы либо арест.

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