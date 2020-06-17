В Западном Казахстане директор школы отделался штрафом за избиение ученика

Уральск. 16 июня. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области директора школы приговорили к штрафу за избиение ученика, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел во время перемены в приемной кабинета директора, куда ученик 11 класса М. был вызван дежурным учителем, недовольным его непослушным поведением. В присутствии дежурного учителя директор школы А. нанес несколько ударов по лицу и телу несовершеннолетнего, причинив легкий вред его здоровью", - сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО от 15 июня директор районной школы признан виновным по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником учебного учреждения, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Учитывая то, что виновный впервые совершил уголовный проступок, суд приговорил его к штрафу в размере 80 месячных расчетных показателей (202 000 тенге), с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, суд вынес частное постановление по адресу начальника управления образования Западно-Казахстанской области о создании в учреждениях образования безопасного пространства для учащихся, проведении разъяснительной работы среди работников системы образования.

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