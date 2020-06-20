В Шымкенте задержали подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении двух девочек

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Шымкент. 19 июня. Kazakhstan Today - Подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек задержали в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

11 июня в полицию Шымкента поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетних девочек. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего), санкция которого предусматривает лишение свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы, сообщает Polisia.kz

Сообщается, что сотрудниками полиции для раскрытия преступления о противоправных действиях в отношении 5-летней и 8-летней девочек создана специальная оперативно-следственная группа из числа сотрудников департамента полиции города Шымкента. В целях установления местонахождения подозреваемого силами сотрудников полиции был организован и проведен необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а также адресная проверка жилого массива в районе совершения преступления.

Благодаря слаженным оперативным действиям оперативно-следственной группы, а также помощи граждан, подозреваемый в совершении указанных преступлений был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Им оказался местный житель. Ранее несудимый, не женатый, не трудоустроенный. Задержанный признался в содеянном. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - проинформировали в полиции.

Оба деяния совершены в один день, в разных местах и в разное время. Подозреваемый, пользуясь невнимательностью и бесконтрольным времяпрепровождением вне поля зрения родителей, подходил к несовершеннолетним и с различными уговорами уводил их в сторону.

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