По делу о взятках бывшего и действующего зампредседателя Комитета по делам спорта начато новое расследование

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - По делу бывшего и действующего заместителей председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта РК начато новое расследование по факту получения ими взяток в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в ходе расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве учебного спортивного корпуса в Риддере зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении одного из указанных заместителей председателя Комитета по делам спорта.

Он подозревается в получении взятки в сумме 10 млн тенге и автомашины марки Тоyota Hilux стоимостью 13 млн тенге за подписание актов выполненных работ по объекту строительства учебного корпуса на 300 мест РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва" в Риддере, ВКО", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Ранее в отношении подозреваемого следственным судом Усть-Каменогорска была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

Также в Антикоррупционной службе проинформировали, что в Северо-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении бухгалтера одной из спортивных школ по подозрению в хищении бюджетных средств. По данным следствия, бухгалтер перечислил на свой карточный счёт 23 млн 781 тыс. 833 тенге, предназначенных для выплаты заработной платы и других расходов (командировочные расходы, учебно-тренировочные сборы спортсменов). Материалы дела представлены подозреваемому и его защитникам для ознакомления.

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