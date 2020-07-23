Мошенники от имени известных казахстанцев вели сбор денег через Telegram

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Несколько казахстанцев стали жертвами мошенников, которые, действуя от имени публичных личностей, под различными предлогами вели сбор денег, передает Kazakhstan Today.

Принцип действия мошенников заключался в том, что они создавали фейковые аккаунты в мессенджере Telegram с использованием фотографий публичных личностей и их данных. Данные фейковые аккаунты использовались для отправки сообщений от их имени с просьбой оказать финансовую помощь", - сообщили в Службе реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы.

В частности, по информации ведомства, мошенник создал фейковый профиль Alibekov KZ. Далее от имени Бейбута Алибекова он написал, что близкого родственника положили в больницу, срочно нужно оплатить услуги медицинской организации, а денег на карте у него нет. И просил осуществить перевод на карту банка. Предварительно пообещал в течение часа вернуть заимствованные средства, ведь по легенде мошенников вся наличность находится дома.

На своей странице в социальной сети Бейбут Алибеков и Нурсултан Магзумов сообщили своим подписчикам о том, что распространяемая информация фейковая и что от их имени орудуют мошенники.

Также мошенники воспользовались именем известного блогера Алишера Еликбаева не только по вышеуказанной схеме, но и для проведения якобы розыгрыша с целью привлечения внимания потенциальных подписчиков к профилю в социальной сети с последующей накруткой количества подписчиков (гивы). У себя на официальном канале в мессенджере Telegram Алишер Еликбаев сообщил о том, что он не является организаторам данных гивов и предупредил, что от его имени действуют мошенники.

Вся полученная информация была незамедлительно направлена в МВД РК.

Чтобы не стать жертвой мошенников Служба KZ-CERT настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности:

1) проверять, официальный ли аккаунт, который запрашивает финансовую помощь, а в случае с медийными личностями обращайте внимание на верифицированность аккаунта (синяя галочка справа от никнейма).

2) проверять профиль отправителя сообщений, имя пользователя и номер телефона; обратить внимание на период обновления фото профиля, если фото загружено недавно, то есть повод задуматься;

3) перед осуществлением перевода на карту банка предельно внимательно проверять данные получателя, использовать сервисы по определению банка по номеру карты;

4) держать в тайне следующие данные: коды из SMS- и PUSH-уведомлений от банка, PIN-код банковской карты, контрольные вопросы, данные банковской карты, срок действия и трехзначный код (CVC); не распространять свои персональные данные: ФИО, место и год рождения, данные паспорта или удостоверения личности;

5) если для перевода необходимо скачать приложение, то рекомендуем не скачивать никакие программы на смартфон по просьбе незнакомцев и тем более предоставлять им доступ к ним;

6) если украли деньги с Вашего счета, нужно связаться с банком и описать ситуацию (заблокировать карту), после чего написать заявление в ближайший РОВД и отправить в банк талон о принятии заявления.

7) если пропал мобильный телефон, то нужно связаться с банком для блокировки приложения и отключения привязки карты к мобильному номеру; также нужно незамедлительно обратиться к сотовому оператору для блокировки номера мобильного телефона и проверить последние операции на карте в отделении банка;

8) воздержаться от переводов на номера счетов онлайн-платежных систем, типа Яндекс.Деньги, QIWI и других сторонних сервисов.

Если Вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, просьба сообщать об этом по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно), или отправить заявку по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident, или направить письмо на email: incident@kz-cert.kz.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства