В Актау неизвестный увел ребенка с детской площадки

Актау. 30 июля. Kazakhstan Today - В Актау задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки, передает Kazakhstan Today.

По информации очевидцев, когда мужчина уводил девочку, его спугнули соседи. Злоумышленник попытался скрыться, но сосед догнал его и задержал до приезда полиции, сообщает портал inAktau.kz

29 июля текущего года, примерно в 13.00, в управление полиции города Актау поступило сообщение, что некий мужчина азиатской внешности, находясь на детской площадке, забрал малолетнего ребёнка. Далее мужчина завел его в подъезд дома и попытался совершить над ним развратные действия. На место происшествия незамедлительно выехала наряд полиции. В ходе проведения следственных мероприятий подозреваемый был задержан", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

По информации пресс-службы департамента полиции на задержанного было заведено дело по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней).





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