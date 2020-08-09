За попытку вывезти соль с Кобейтуза супругов привлекли сразу по трем статьям

Кокшетау. 8 августа. Kazakhstan Today - Жителей столицы, пытавшихся вывезти соль с розового озера Кобейтуз, привлекли к ответственности сразу по трем статьям Административного кодекса, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области пояснили, что семейная пара приехала на территорию Ерейментауского района в гости. Заодно супруги решили посетить уникальное озеро и, по полевым дорогам минуя блокпосты, проникли на территорию водоема.

В отношении 58-летнего мужчины и его супруги составлен административный протокол по статье 364 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил общего водопользования).

Также за нарушение требований режима карантина полицейскими собран материал по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) и направлен для дальнейшего разбирательства в подведомственный департамент.

За нарушение права государственной собственности на недра, согласно статье 139 КоАП РК, собранные материалы в отношении супругов направлены в департамент экологии.

Нарушителей выявили 7 августа во время очередного рейда на озеро представителей Минэкологии и СМИ.

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