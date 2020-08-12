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Шымкентские полицейские прокомментировали перестрелку в ресторане

11.08.2020, 19:14 7831
Шымкент. 11 августа. Kazakhstan Today - В ходе оперативных мероприятий установлены обстоятельства произошедшего и подозреваемые. Приняты меры к их задержанию, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал Otyrar.kz, по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия). Назначены соответствующие экспертизы.

 
Напомним, 10 августа в Шымкент в ресторане "Гранд-Прага", расположенном по улице Казиева произошла перетрелка. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй госпитализирован.
 

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