Пропавший в ВКО мальчик найден мертвым

Усть-Каменогорск. 31 августа. Kazakhstan Today - Пропавший 29 августа семилетний Эдуард из поселка Зубовск района Алтай найден мертвым, передает Kazakhstan Today.

После поступления сообщения незамедлительно был объявлен сигнал "Тревога", весь личный состав полиции, волонтеры, а также неравнодушные жители поселка были задействованы на поиски ребенка.

Как сообщили в полиции, поисковые мероприятия прекращены, тело мальчика обнаружено неподалеку от поселка Зубовск с признаками насильственной смерти. Обстоятельства устанавливаются.

Полицейские задержали 20-летнего жителя поселка Зубовск, с которым в последний раз видели мальчика.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство". В ходе следственных мероприятии подозреваемый дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания ОП района Алтай", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

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