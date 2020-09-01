Система Orphus

Пропавший в ВКО мальчик найден мертвым

31.08.2020, 08:32 8776
Усть-Каменогорск. 31 августа. Kazakhstan Today - Пропавший 29 августа семилетний Эдуард из поселка Зубовск района Алтай найден мертвым, передает Kazakhstan Today. 
 
Напомним, что родители мальчика обратились в полицию 30 августа. Со слов родителей, мальчик как обычно вышел во двор поиграть, покататься на велосипеде, но спустя время пропал. Родители обратились в полицию только после того, как самостоятельные поиски не дали результатов, сообщает Polisia.kz
 
После поступления сообщения незамедлительно был объявлен сигнал "Тревога", весь личный состав полиции, волонтеры, а также неравнодушные жители поселка были задействованы на поиски ребенка. 
 
Как сообщили в полиции, поисковые мероприятия прекращены, тело мальчика обнаружено неподалеку от поселка Зубовск с признаками насильственной смерти. Обстоятельства устанавливаются. 
 
Полицейские задержали 20-летнего жителя поселка Зубовск, с которым в последний раз видели мальчика. 
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство". В ходе следственных мероприятии подозреваемый дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания ОП района Алтай", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая