Пропавший в ВКО мальчик найден мертвым

Усть-Каменогорск. 31 августа. Kazakhstan Today - Пропавший 29 августа семилетний Эдуард из поселка Зубовск района Алтай найден мертвым, передает Kazakhstan Today.
Напомним, что родители мальчика обратились в полицию 30 августа. Со слов родителей, мальчик как обычно вышел во двор поиграть, покататься на велосипеде, но спустя время пропал. Родители обратились в полицию только после того, как самостоятельные поиски не дали результатов, сообщает Polisia.kz.
После поступления сообщения незамедлительно был объявлен сигнал "Тревога", весь личный состав полиции, волонтеры, а также неравнодушные жители поселка были задействованы на поиски ребенка.
Как сообщили в полиции, поисковые мероприятия прекращены, тело мальчика обнаружено неподалеку от поселка Зубовск с признаками насильственной смерти. Обстоятельства устанавливаются.
Полицейские задержали 20-летнего жителя поселка Зубовск, с которым в последний раз видели мальчика.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство". В ходе следственных мероприятии подозреваемый дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания ОП района Алтай", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
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