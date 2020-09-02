В Караганде произошла стрельба: один человек погиб, двое ранены

Караганда. 1 сентября. Kazakhstan Today - Карагандинские полицейские задержали стрелка, убившего местного жителя, передает Kazakhstan Today.

31 августа, около 13.00, со двора дома по улице Бабушкина Октябрьского района города Караганды в городскую больницу поступили трое жителей города с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших от полученных травм скончался, сообщает Polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний житель города. В настоящий момент обстоятельства выясняются. Проводится расследование.





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