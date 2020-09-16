В Восточном Казахстане подозреваемого в убийстве семилетнего мальчика арестовали на два месяца

Усть-Каменогорск. 15 сентября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области подозреваемого в убийстве семилетнего мальчика арестовали на два месяца, передает Kazakhstan Today.

Досудебное расследование в отношении подозреваемого ведется по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство малолетнего лица), следственным судом района Алтай санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" на два месяца", – сообщили в прокуратуре ВКО.

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