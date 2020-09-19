Депутат маслихата Тараза подозревается в получении взятки

Тараз. 18 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Жамбылской области выявлен факт получения взятки директором одного из товариществ акимата Тараз со 100%-ным участием государства, который одновременно являлся депутатом городского маслихата, передает Kazakhstan Today.

По данным Агентства РК по противодействию коррупции, он подозревается в получении через подчиненного взятки в сумме 1,5 млн тенге от руководителя юридического лица за ускоренное перечисление денежных средств за строительно-монтажные работы и общее покровительство.

Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.





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