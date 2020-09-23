В Восточном Казахстане при реализации программы "Енбек" похитили 20 млн тенге

Усть-Каменогорск. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области при реализации программы "Енбек" похитили 20 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета финансового мониторинга, хищение бюджетных средств выявил департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Казына".

Сотрудниками департамента установлены факты хищения бюджетных средств в рамках государственной программы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 года "Енбек". В Глубоковском районе директор ТОО, представив фиктивные данные по трудоустройству и переселению граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, похитил бюджетные деньги в сумме 6,8 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.

По данным КФМ, на самом деле указанных переселенцев на территории ВКО не было, и трудовую деятельность они не осуществляли.

Кроме того, в Уланском районе выявлено хищение 13,4 млн тенге по той же схеме. По обоим фактам проводится расследование по статьям "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества и "Мошенничество".

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