Сотрудники детского психоневрологического центра осуждены за истязание воспитанников

Павлодар. 25 сентября. Kazakhstan Today - Судом №2 Павлодара рассмотрено 16 уголовных дел в отношении 3 воспитателей и 13 санитарок КГУ "Областной детский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг", передает Kazakhstan Today.

Подсудимые обвинялись по статье 110 УК (Истязания без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью).

Подсудимые привязывали детей с психоневрологическими патологиями к кровати во время тихого часа и в ночное время суток", - рассказали в пресс-службе суда Павлодарской области.

В ведомстве уточнили, что из 16 рассмотренных дел 12 дел поступили с процессуальным соглашением.

По этим соглашениям, заключенным прокурором и подсудимыми с согласия родителей потерпевших, они просили суд назначить ограничение свободы. По закону суд не вправе назначить более суровое наказание, чем указано в соглашении", - пояснили в ведомстве.

4 дела рассмотрены в общем порядке.

Установлено, подсудимые ранее не судимы, имеют несовершеннолетних детей. Отягчающие обстоятельства в обвинительных актах не указаны, в связи с чем подсудимым назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы", - заключили в облсуде.

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