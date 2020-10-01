Столичные полицейские выявили массажный салон, в котором оказывали интим-услуги

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В одном из жилищных комплексов столицы выявлен массажный салон и квартиры, в которых оказывались интимные услуги, передает Kazakhstan Today.

Полицейские Нур-Султана провели рейдовые мероприятия по выявлению лиц, оказывающих интимные услуги, услуги боди-массажа и сводничества.

Так, 26 сентября столичные полицейские по факту сводничества задержали женщину по улице Биржан сала за предоставление девушек для оказания интимных услуг.

Кроме того, 27 сентября в ходе отработки в одном из жилищных комплексов столицы выявлен массажный салон и квартиры, в которых оказывались интимные услуги. В полицию доставлены 13 девушек в возрасте от 20 до 29 лет", - проинформировали в столичном департаменте полиции.

В ведомстве уточнили, что за предоставление помещений для занятий проституцией в отношении собственников недвижимости полицейские составили 6 административных протоколов.

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