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Столичные полицейские выявили массажный салон, в котором оказывали интим-услуги

30.09.2020 10882
Столичные полицейские выявили массажный салон, в котором оказывали интим-услуги
Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В одном из жилищных комплексов столицы выявлен массажный салон и квартиры, в которых оказывались интимные услуги, передает Kazakhstan Today. 
 
Полицейские Нур-Султана провели рейдовые мероприятия по выявлению лиц, оказывающих интимные услуги, услуги боди-массажа и сводничества.
 
Так, 26 сентября столичные полицейские по факту сводничества задержали женщину по улице Биржан сала за предоставление девушек для оказания интимных услуг. 
 

Кроме того, 27 сентября в ходе отработки в одном из жилищных комплексов столицы выявлен массажный салон и квартиры, в которых оказывались интимные услуги. В полицию доставлены 13 девушек в возрасте от 20 до 29 лет", - проинформировали в столичном департаменте полиции. 

 
В ведомстве уточнили, что за предоставление помещений для занятий проституцией в отношении собственников недвижимости полицейские составили 6 административных протоколов.
 

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