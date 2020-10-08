На трассе в Жамбылской области обнаружено тело мужчины

Тараз. 7 октября. Kazakhstan Today - На трассе Алматы - Шымкент обнаружено тело 29-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.

Утром 3 сентября на обочине трассы Алматы - Шымкент было обнаружено тело 29-летнего мужчины.

По данным Polisia.kz , травмы погибшего, осколки стекла и пластика от бампера при осмотре места происшествия свидетельствовали о дорожно-транспортном происшествии.

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека" и статье УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления тяжких последствий".

В ходе розыскных мероприятий был задержан 30-летний житель Туркестана, управлявший автомашиной "Газель".





В полиции рассказали, что он был установлен на СТО города Шымкента в момент сокрытия фактов преступления - при смене фар и бампера. Задержанный дал признательные показания. Проводится доследственная проверка, назначен ряд экспертиз.

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