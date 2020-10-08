В Алматинской области в морозильной камере нашли тело 2-летнего ребенка

Талдыкорган. 7 октября. Kazakhstan Today -5 октября, около 16.00, в дежурную часть Каратальского РОП поступило сообщение об обнаружении в частном доме Уштобе тела двухлетнего ребенка. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статье 99 УК РК (Убийство малолетнего лица), передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в полицию обратилась родная тетя ребенка. С ее слов, она не видела племянника с июля. Мать утверждала, что отдала сына нанятой в Талдыкоргане няне, но в дом не пускала. Заподозрив неладное, воспользовавшись отсутствием матери, женщина через окно проникла в дом, где в морозильной камере нашла тело мальчика.





Полицейские начали поиски подозреваемой. И через несколько часов задержали 27-летнюю жительницу Уштобе, признавшуюся в убийстве сына. Как пояснила задержанная, с отцом ребенка она разведена, он проживает в другой стране. Подозреваемая водворена в ИВС.

Ранее сообщалось о 48-летней жительнице Петропавловска, которая заплатит штраф за шутку, что в ее доме произошло убийство. В марте она уже привлекалась за аналогичное правонарушение.

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