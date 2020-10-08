Жительница Петропавловска оштрафована за шутку об убийстве

Петропавловск. 7 октября. Kazakhstan Today - 48-летняя жительница Петропавловска заплатит штраф за шутку, что в ее доме произошло убийство, Kazakhstan Today.

48-летняя жительница Петропавловска сообщила на канал 102, что в квартире убили человека.

На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники второго отдела полиции, однако в пути им сообщили, что вызов не подтвердился.

Женщина сама перезвонила и сказала, что это неправда. По указанному ею адресу был направлен участковый инспектор полиции", - рассказал начальник второго отдела полиции Петропавловска Руслан Сыздыков.

Капитан полиции Жанат Мухамеджанов выяснил, что в квартире нетрезвая женщина находилась в компании двух мужчин. Она призналась, что решила разбавить пьяное веселье шуткой об убийстве.

Установлено, что это не первая аналогичная забава женщины. В марте она уже привлекалась за аналогичное правонарушение.

Шутница привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 438 КоАП (Заведомо ложный вызов специальных служб). Ей предстоит заплатить штраф более 80 тысяч тенге", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В полиции также отметили, что всего с начала года по данной статье в СКО зарегистрировано 327 нарушений.

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