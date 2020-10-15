В Алматинской области девочка украла у матери деньги и сбежала из дома

Талдыкорган. 14 октября. Kazakhstan Today - 11 октября, в дежурную часть Шелекского отдела полиции Енбекшиказахского РУП обратилась 39-летняя жительница села Шелек с заявлением о пропаже 14-летней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР в связи с розыском без вести пропавшей несовершеннолетней, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 9 октября мать отругала девочку за то, что та не хочет учиться и не помогает ей по дому. Дочь обиделась и 11 октября, уходя из дома, забрала из сумочки матери 308 тысяч тенге, приготовленные для покупки мебели. Подросток также оставила записку, в которой сообщила, что уезжает и хочет жить одна.

Следователь Шелекского ОП Баубек Ахметов составил описание одежды девочки, приложил ее фотографию и разослал ориентировки в ближайшие подразделения полиции. Уже на следующий день полицейские установили, что разыскиваемая на две недели сняла квартиру рядом с рынком "Алтын Орда". Проверив квартиру, там ее не застали. В итоге беглянку нашли в парке Алматы. У нее изъята неистраченная 131 тысяча тенге.

В отношении девочки, попросившей прощения у матери, полицейские, учитывая, что ранее в поле зрения органов она не попадала, ограничились проведением профилактической беседы. В отношении матери решается вопрос о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 127 КоАП РК.

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