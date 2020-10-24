Учителя физкультуры убили в Актюбинской области

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Актобе. 23 октября. Kazakhstan Today - В Актюбинской области распитие спиртных напитков привело к убийству 40-летнего учителя физкультуры, передает Kazakhstan Today.

По информации портала "Мой город" , 22 октября три учителя одной из местных школ распивали спиртные напитки в доме одного из них. Двое из них - учителя физкультуры, один - учитель истории. Между двумя из них произошел конфликт, и, по словам хозяина дома, они вышли на улицу. Через время учителя физкультуры нашли на лавке с ножевым ранением. На место вызвали полицию.

Выяснилось, все участники инцидента - преподаватели со стажем, работали в школе по 17-20 лет, пользовались уважением среди детей и в коллективе.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, 22 октября в дежурную часть Темирского РОП поступило сообщение, о том, что местный житель во дворе своего дома обнаружил тело мужчины.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что погибший - 40-летний местный житель, у него были признаки насильственной смерти - ножевое ранение. Полицейские установили подозреваемого, начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство", - сообщили в ведомстве.

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