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В Алматы несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию

24.10.2020 11530
В Алматы несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию
polisia.kz
Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В Алматы за организацию притона для занятия проституцией задержана уроженка Кербулакского района Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Накануне сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Алматы при проведении оперативно-профилактических мероприятий была выявлена квартира, в которой оказывались интимные услуги клиентам, сообщает Polisia.kz.
 
В квартире находилась несовершеннолетняя девушка, которая предоставляла интимные услуги.
 
Как оказалось, вовлечением в проституцию занималась уроженка Кербулакского района Алматинской области. 
 
В настоящее время подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".
 
Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
 

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