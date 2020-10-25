В Алматы несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию

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Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - В Алматы за организацию притона для занятия проституцией задержана уроженка Кербулакского района Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Накануне сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Алматы при проведении оперативно-профилактических мероприятий была выявлена квартира, в которой оказывались интимные услуги клиентам, сообщает Polisia.kz

В квартире находилась несовершеннолетняя девушка, которая предоставляла интимные услуги.

Как оказалось, вовлечением в проституцию занималась уроженка Кербулакского района Алматинской области.

В настоящее время подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

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