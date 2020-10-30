Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Спящий в комнате общежития ребенок не помешал преступнику совершить кражу в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками столичной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи личного имущества задержан ранее судимый 37-летний житель столицы. Установлено, что задержанный ранее уже совершил две кражи личного имущества из автомашин.

Проводимое досудебное расследование по данным преступлениям не помешали ему совершить еще одно преступление. В 11.00 подозреваемый зашел в общежитие и увидел, что одна из комнат приоткрыта. Проникнув в комнату, он увидел спящего 10-летнего ребенка. Убедившись, что он крепко спит и рядом никого нет, он совершил кражу сотового телефона марки "Redmi" и скрылся с места преступления. Мужчина задержан, он дал признательные показания. Украденный телефон полицейскими изъят и возвращен владельцу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Кража". Устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Уважаемые жители и гости столицы, просим вас проявлять бдительность. Кража личного имущества является наиболее распространенным видом преступлений. Чтобы не стать жертвой квартирных воров не оставляйте без присмотра ваши квартиры, закрывайте входные двери на замок. Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просим обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: улица Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-69; 71-61-48 либо 102", - говорится в сообщении.

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