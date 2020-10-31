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Главу управлении аппарата акима СКО уличили во взяточничестве

30.10.2020 9694
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя одного из управлений КГУ "Аппарат акима Северо-Казахстанской области", передает Kazakhstan Today.
 

Он подозревается в получении взятки в виде денежных средств в размере 900 тыс. тенге от директора подрядной организации за заключение договора о государственных закупках, условия которого ранее фактически были выполнены. Остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат", - отметили в пресс-службе ведомства.

 
 Подчеркивается, что окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий.

 

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