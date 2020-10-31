В Жамбылской области похищены бюджетные средства, выделенные на борьбу с пандемией

Тараз. 30 октября. Kazakhstan Today - Должностных лиц управления здравоохранения Жамбылской области подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на борьбу с пандемией, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц управления здравоохранения акимата Жамбылской области по факту хищения бюджетных средств, выделенных на борьбу с пандемией, путем приобретения медицинских изделий по завышенным ценам, тем самым причинен ущерб государству на сумму 8 730 560 тенге. Расследование продолжается", - проинформировали в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

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