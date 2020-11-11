В Туркестанской области задержан подозреваемый в похищении золотых изделий из ТЦ на 7 млн тенге

Туркестан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, похитившего золотые изделия из торгового центра на 7 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

Преступление было совершено днем на оживленной улице. На пульт 102 дежурной части УП Туркестана поступило сообщение о том, что в один из торговых центров ворвался неизвестный мужчина, который, угрожая оружием и физической расправой, похитил золотые изделия и скрылся. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшей местной жительнице, составила около 7 миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК "Разбой".

В департаменте полиции Туркестанской области создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников. Оперативники тщательно осмотрели место преступления, изучили камеры видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев. Также полицейские прочесали каждый двор и улицу, проверили ломбарды и скупщиков, куда преступник мог бы сбыть краденное.

Спустя два дня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области вышли на след подозреваемого. Его задержали на одной из улиц города Кентау. Им оказался безработный житель Туркестана, которого доставили в управление полиции и водворили в ИВС.

Следствием установлено, что после разбойного нападения, подозреваемый скрылся через городские проулки. Здесь молодой мужчина переоделся в другую одежду, чтобы уйти от видеокамер и преследования, сел в такси и уехал в сторону в Кентау. Это намного осложнило работу оперативников, которые потратили на розыск нападавшего двое суток. Как оказалось, в соседнем городе подозреваемый сдал в ломбард одно из золотых изделий, а деньги потратил на свои нужды.

В настоящее время по факту разбойного нападения следователями УП Туркестана проводится досудебное расследование. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные золотые изделия возвращены законной владелице. Следствие продолжается.

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