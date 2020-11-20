Начато расследование в отношении полицейского, упомянутого в предсмертной записке карагандинки

Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде начато служебное расследование в отношении полицейского, имя которого упомянула карагандинка в предсмертной записке, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время начато служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По словам полицейских, проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы.

В том числе по предсмертной записке назначена судебно-почерковедческая экспертиза. Расследованием уголовного дела занимается управление собственной безопасности ДП Карагандинской области", - уточнили в полиции.

В полиции также отметили, что в отношении скончавшейся и ее родной сестры в Караганде расследуется уголовное дело по фактам мошенничества.

Потерпевшими по делу являются несколько жителей Караганды. Им причинен материальный ущерб в общей сумме около 130 млн тенге", - добавили в ведомстве.





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