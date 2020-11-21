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В Туркестанской области за две недели пресечена незаконная деятельность 16 игорных заведений

20.11.2020 6481
Туркестан. 20 ноября. Kazakhstan Today - ДЭР по Туркестанской области в рамках ОПМ "STOP-игра" за последние две недели пресечена незаконная деятельность 16 игорных заведений в городах Туркестане, Сарыагаше, Кентау и Жетысае, передает Kazakhstan Today.
 

В результате были изъяты 39 ЖК-телевизоров, 71 процессор, 69 мониторов, 25 принтеров и 12 сканеров для чеков, а также денежные средства в сумме более 1,2 млн тенге", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.


 
По всем фактам начаты досудебные расследования.
 
 

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