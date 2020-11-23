Чикатило оказался внештатным сотрудником милиции

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - В ходе расследования серий убийств, совершенных главным советским маньяком Андреем Чикатило, выяснилось, что его долгое время не могли поймать в том числе из-за того, что он оказался внештатным сотрудником милиции, передает Kazakhstan Today.





Об этом говорится в материалах уголовного дела из архива Ростовского областного суда, передает Лента.ру . В документах указано, что на допросе Чикатило сказал, что помогал разоблачать расхитителей социалистической собственности, сотрудничая с ростовской областной милицией по линии ОБХСС. На запрос следователя пришел ответ руководства областного УВД, из которого следовало, что журналы учета внештатных сотрудников милиции уничтожены, а в сохранившихся списках фамилия Чикатило не значится.

Однако в материалах дела также имеется выписка из приказа №59 начальника ОВД Новошахтинского горисполкома от 10 апреля 1975 года, в соответствии с которым Чикатило Андрей Романович был зачислен в состав внештатных сотрудников милиции, а его куратором стал инспектор медвытрезвителя.

Когда начались убийства в области, меня привлекали к поимке преступника, я принимал участие в патрулировании на улицах. Я знал, что милиция занимается поисками убийцы", - заявил маньяк на суде.

В СССР удостоверение внештатного милиционера давало право бесплатного проезда на любом общественном транспорте, а в повседневной жизни позволяло проходить незамеченным через милицейские посты. Этим можно было бы объяснить неуловимость Чикатило на протяжении многих лет.

Андрей Чикатило - советский серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал. По версии следователей, первое убийство он совершил в 1978 году. Из-за ошибок в расследовании арестовать его удалось только в 1990-м. Чикатило приговорили к смертной казни. Установлено, что в период с 1982 по 1990 год он совершил 44 доказанных убийства, чаще всего его жертвами становились дети. Сам маньяк говорил о 56 убийствах.

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