В СКО задержали браконьеров, убивших шесть сибирских косуль

Петропавловск. 30 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские СКО проводят досудебное расследование по факту незаконной охоты в Кызылжарском районе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 28 ноября, проезжая близ села Желяково, руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства Северо-Казахстанской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Беспалов заметил около дороги две туши косуль. Спрятав свою машину, он решил дождаться охотников и вызвать полицию. Вскоре к тушам подъехал автомобиль УАЗ. В нем находились пять мужчин, в багажнике лежали пакеты с частями разделанных туш трех сибирских косуль. Сотрудники ОП Кызылжарского района, проводившие рейд поблизости, оперативно прибыли на место и произвели задержание пятерых жителей района, у которых изъяты три ружья, 16 патронов и два ножа. В ходе работы следственно-оперативной группы у них обнаружены еще одна неразделанная туша и ружье.

Автомобиль водворен на спецстоянку. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 337 Уголовного кодекса РК (Незаконная охота).

В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Всего с начала года в районе зарегистрировано пять фактов незаконной охоты", - сообщил начальник районного ОП Алихан Байкадамов.

27 ноября нарядом ДПС КНБ по Актюбинской области на участке пограничного отделения "Жамбыл" была задержана группа лиц, занимавшаяся незаконным отстрелом косуль.

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