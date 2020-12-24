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Крупные партии зерна похищали в СКО и вывозили на элеватор в Акмолинскую область

23.12.2020 10504
Крупные партии зерна похищали в СКО и вывозили на элеватор в Акмолинскую область
Петропавловск. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области раскрыли кражу зерна в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.
 

Кражу более 80 тонн зерна пресекли полицейские Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Это произошло в ночь с 12 на 13 декабря на ХПП ТОО "Шатило и К" (дочерняя компания ТОО "Атамекен-Агро"). Ночью полицейские обнаружили на Пресновском ХПП 8 автомашин КамАЗ с прицепами без включенных габаритов, на которые производилась погрузка зерна нового урожая. По подозрению в совершении кражи задержан один из руководителей этого же предприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания районного отдела полиции. Вся продукция изъята и возвращена владельцам", - сообщили в пресс-службе полиции СКО.

 
Проводится досудебное расследование по факту кражи зерна в особо крупном размере. Сумма нанесенного ущерба составила более 23 млн тенге. В настоящее время проверяется причастность краже других должностных лиц ТОО.
 
Как установлено в ходе следствия, в начале декабря со складов данного предприятия уже было похищено аналогичным способом и вывезено на элеватор Акмолинской области более 190 тонн зерна нового урожая. 
 

В ходе следственных действий установлено место сбыта похищенной продукции. В доме подозреваемого изъяты крупные денежные средства в конвертах. Проверка проводится по автомашинам КамАЗ и изъятой документации", - рассказал начальник ОП Жамбылского района полковник полиции Асан Мейрамов.

 

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