В Алматинской области суд вынесен приговор по делу о хищении дизтоплива

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Алакольским районным судом Алматинской области оглашен приговор по делу о хищении дизтоплива в отношении бывшего первого заместителя начальника департамента полиции на транспорте Ербола Бекенова и работников ТОО "ТЭК-Казахстан", чьим незаконным действиям он покровительствовал, передает Kazakhstan Today.

Бывший первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте подозревался в покровительстве незаконной деятельности сотрудников ТОО "ТЭК-Казахстан", которые в период с января по сентябрь 2018 года в группе лиц по предварительному сговору совершили хищение дизельного топлива в особо крупном размере на сумму 354 млн тенге с последующей реализацией его на автозаправочных станциях Алакольского района, сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области.

Бекенова приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Руководители топливных складов станции Костанай и Достык ТОО "ТЭК-Казахстан" Касенов и Альжанов, организовавшие хищение чужого имущества в особо крупном размере, приговорены к 8 годам лишения свободы, операторы-заправщики станции - к 7 годам лишения свободы. К тому же Альжанов признан виновным в даче взятки в значительном размере должностному лицу за покровительство своей незаконной деятельности.

Также к семи годам лишения свободы приговорен владелец автозаправочных станций Алакольского района Максут Торайгиров - за пособничество в хищении чужого имущества в особо крупном размере и транспортировку, приобретение, реализацию нефтепродуктов в крупном размере без подтверждающих их происхождение документов.

Бекенов пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Остальные подсудимые лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в организациях, занимающихся транспортировкой, приобретением, реализацией, хранением нефти и нефтепродуктов, сроком на 10 лет.

Все осужденные лица взяты под стражу в зале Алакольского районного суда", - отметили в ведомстве.

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