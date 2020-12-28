В Алматы вооруженные грабители напали на магазин

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Вооруженное нападение на магазин совершено в Алматы, передает Kazakhstan Today

По информации пресс-службы городской полиции, магазин расположен в Турксибском районе. Информация о нападении поступила после полуночи 27 декабря.

Полицейских встретила 72-летняя женщина, стоявшая за прилавком магазина. По ее словам, в помещение вошли четверо мужчин в медицинских масках. Они пригрозили пистолетом, выстрелили в воздух один раз и потребовали отдать им всю выручку. Увидев, что в подсобном помещении магазина находятся еще несколько продавцов, грабители испугались и убежали.

Двум из них скрыться не удалось. Полицейские задержали 20-летних жителей Талгарского района Алматинской области. В ходе осмотра у одного из фигурантов был обнаружен пневматический пистолет.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Личности других участников налета установлены, принимаются меры к их задержанию.

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