В Алматы осудили членов ОПГ, занимавшихся сбытом наркотиков

Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - Члены организованной преступной группы, сбывавшие в Алматы наркотики, приговорены к длительным срокам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Напомним, борцами с наркопреступностью Алматы была разоблачена преступная группа, которая занималась сбытом и распространением гашиша на территории города Алматы, сообщает Polisia.kz

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, зарегистрированного по части 4 статьи 297 УК РК, установлено, что гражданин А., находясь на территории города Алматы, создал организованную группу и руководил ею с целью незаконного хранения и сбыта наркотических веществ на территории города. По данному факту также были зарегистрированы уголовные дела по статье 262 часть 1 и 2 УК РК (Создание и руководство организованной группой преступной организацией, а равно участие в них). У задержанных в местах проведения обысковых мероприятий изъяты травматический пистолет, гладкоствольное ружье, боеприпасы к ним и почти пять килограмм гашиша", – проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Благодаря слаженной работе следственно-оперативной группы, созданной из числа опытных сотрудников Следственного управления и управления по противодействию наркопреступности, с участием группы процессуальных прокуроров, проведенными по делу комплексом следственно-оперативных мероприятий и судебных экспертиз, изобличены все члены организованной преступной группы, доказана их преступная деятельность и ликвидированы так называемые "офисы" для сбыта и притон для потребления наркотических средств.

В отношении задержанных лиц были зарегистрированы уголовные дела по частям 1,2 статьи 262 УК РК (Создание и руководство, а также участие в ОПГ) – два уголовных дела, по части 4 статьи 297 УК РК (Сбыт наркотических средств) - 28 уголовных дел, по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконное хранение огнестрельного оружия") - одно уголовное дело, по части 2 статьи 302 УК РК (Организация и содержание притона для потребления наркотических средств) - одно уголовное дело. 30 декабря 2020 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Алматы все члены ОПГ признаны виновными в инкриминируемых им деяниях. Руководителю преступной группы гражданину А. назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, остальные четыре члена преступной группы приговорены к 16 годам лишения свободы", - сообщил начальник отдела следственного управления ДП города Алматы Адиль Салаев.

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