В КНБ установили, кто совершил кибератаку на сайт госзакупок РК

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о завершении расследования по факту кибератаки на систему электронных госзакупок, передает Kazakhstan Today.

Завершено расследование уголовного дела по факту скоординированной кибератаки (типа DDos) на информационную систему "Электронные государственные закупки", приостановившей работу государственного интернет-ресурса goszakup.gov.kz, который является критически важным объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры РК. Атака проведена в мае 2020 года . Из-за нее была перенесена 7901 государственная закупка на общую сумму 164 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Ведомство совместно с Центром электронных финансов установило гражданин РК, совершившего кибератаку с целью последующего получения преимуществ при участии в электронных государственных закупках.

По результатам расследования и проведенной компьютерно-технической экспертизы вина лица полностью доказана, орудия совершения преступления изъяты. 22 декабря 2020 года решением Сарыаркинского районного суда Нур-Султана подсудимый признан виновным по статье УК РК "Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций" и наказан в виде ограничения свободы сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью в сфере электронных государственных закупок сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в КНБ.





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