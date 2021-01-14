В КНБ установили, кто совершил кибератаку на сайт госзакупок РК

Завершено расследование уголовного дела по факту скоординированной кибератаки (типа DDos) на информационную систему "Электронные государственные закупки", приостановившей работу государственного интернет-ресурса goszakup.gov.kz, который является критически важным объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры РК. Атака проведена в мае 2020 года. Из-за нее была перенесена 7901 государственная закупка на общую сумму 164 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе КНБ.
Ведомство совместно с Центром электронных финансов установило гражданин РК, совершившего кибератаку с целью последующего получения преимуществ при участии в электронных государственных закупках.
По результатам расследования и проведенной компьютерно-технической экспертизы вина лица полностью доказана, орудия совершения преступления изъяты. 22 декабря 2020 года решением Сарыаркинского районного суда Нур-Султана подсудимый признан виновным по статье УК РК "Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций" и наказан в виде ограничения свободы сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью в сфере электронных государственных закупок сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в КНБ.
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