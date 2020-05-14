Сроки госзакупок в Казахстане перенесены из-за кибератаки на портал

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане из-за кибератаки на портал государственных закупок сроки закупок и подписания договоров перенесены, передает Kazakhstan Today.

По информации портала "Государственные закупки Республики Казахстан", в связи с тем, что 12 мая 2020 года на автоматизированной интегрированной информационной системе "Электронные государственные закупки" продолжались DDOS-атаки из сети Интернет, что привело к частым сбоям в доступности системы, центром были произведены следующие мероприятия:

- сроки окончания приема заявок выпадающие на период с 11.00 12 мая 2020 года до 11.00 13 мая 2020 года, были перенесены на 18.00 13 мая 2020 года.

- сроки окончания приема заявок, приема ценовых предложений, приема дополнений заявок, аукционные торги, выпадающие на период с 11.00 12 мая 2020 года до 11.00 13 мая 2020 года, были перенесены на 18.00 13 мая 2020 года.

- сроки окончания приема заявок в статусе "Опубликовано" по способам закупок "Конкурс с применением специального порядка", "ИОИ ПНЗ от КСП" и "ИОИ ПНЗ от ЗЦП с признаком СП", выпадающие на период с 17.20 9 мая до 23.59 11 мая 2020 года и на период с 11.00 12 мая до 11.00 13 мая 2020 года, были перенесены на 18.00 13 мая 2020 года.

- сроки отправки уведомлений камерального контроля, сроки исполнения уведомлений, сроки подачи жалоб, возражений, заключений, подписание договоров, выпадающие на период с 00.00 12 мая 2020 года до 11.00 13 мая 2020 года, были перенесены на 23.59 13 мая 2020 года.

Информацию по перенесенным закупкам можно посмотреть на сайте goszakup.gov.kz.

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