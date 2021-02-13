В Карагандинской области пресечен факт деятельности финпирамиды, ее организаторы привлекли более 80 млн тенге

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Караганда. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области расследуют дело о финансовой пирамиде, организаторы которой привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 80 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В феврале текущего года в Карагандинской области пресечен факт деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды. Предварительно по версии следствия в 2020 году организатором привлечены денежные средства физических лиц на сумму более 80 миллионов тенге, с условием получения ежегодного дохода в размере 18% от суммы вклада в тенге и 6% - в валюте", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу РК.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 217 УК, установлены потерпевшие в количестве более 180 лиц. Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.

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