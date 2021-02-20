Наркотики, оружие и патроны изъяли у жителя Кентау

Кентау. 19 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали жителя Кентау с оружием и наркотиками, передает Kazakhstan Today.

Во время патрулирования городских улиц стражи порядка заметили мужчину, вызвавшего у них подозрение. При обыске у подозреваемого обнаружили обрез, патроны и газетный сверток с содержимым наркотического средства со специфическим запахом. Полицейские изъяли вещественные доказательства и доставили задержанного в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение оружия", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Факт зарегистрирован по статьям УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Изъятое огнестрельное оружие, патроны и наркотики полицейские направили на экспертизы. Согласно заключению экспертизы, наркотическое средство оказалось высушенной марихуаной общим весом более 30 граммов. Подозреваемый находится под подпиской. Проводится досудебное расследование", - дополнили в пресс-службе.





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