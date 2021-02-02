Наркотики и автомат изъяты в ходе спецоперации в Нур-Султане

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Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - 29 января в Нур-Султане была проведена спецоперация по ликвидации канала поставки наркотических веществ в столицу, передает Kazakhstan Today.

По информации столичного департамента полиции 29 января при попытке сбыта наркотиков задержан 37-летний уроженец Жамбылской области.

В ходе обыска был изъят охолощенный автомат АКСУ с двумя магазинами и около пятидесяти патронов к нему. Назначена экспертиза. В ходе обыска жилого помещения задержанного, а также его автомашины были изъяты три полиэтиленовых пакета и пять расфасованных свертков с марихуаной, денежные средства в сумме 7 млн 440 тыс. тенге", - рассказали в полиции.

По данным пресс-службы, общий вес изъятых наркотиков составил 3 килограмма, или более 300 разовых доз "марихуаны".

Отмечается, что стоимость изъятого вещества на "черном рынке" составила бы около 6 млн тенге.

Полицейские уточнили, что данное преступление предусматривает уголовную ответственность по статье УК РК "Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере" и влечет наказание сроком от 3 до 7 лет лишения свободы и по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", влечет наказание сроком до 5 лет лишения свободы.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания в столичном ДП.

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