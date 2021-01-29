Жамбылские полицейские изъяли у жителя Алматы крупную партию гашиша

Тараз. 28 января. Kazakhstan Today - 27 января при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на автодороге Шу - Кордай была остановлена автомашина Сhevrolet под управлением 43-летнего жителя Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе обыска под капотом обнаружены три свертка, обмотанные скотчем, внутри которых находился гашиш общим весом 1 килограмм 880 граммов.

Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Шуского района. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Данное преступление наказывается лишением свободы от трех до семи лет", - сообщил руководитель пресс-службы Департамента полиции Гульсара Мухтаркулова.

Напомним, 27 января организаторов канала поставки наркотиков задержали в Атырауской области.

11 января в Усть-Каменогорске у закладчицы нашли 650 доз синтетических наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более двух миллионов тенге.

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