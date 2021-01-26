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В Усть-Каменогорске у закладчицы нашли 650 доз синтетических наркотиков

25.01.2021 5941
Усть-Каменогорск. 25 января. Kazakhstan Today -11 января сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции ВКО в областном центре задержана 21-летняя закладчица психотропных веществ "скорость" и "мефедрон", передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, девушка организовала сбыт психотропных веществ бесконтактным способом, путем закладок на территории Усть-Каменогорска и получения денег через безналичный расчет. 
 

При задержании в квартире у подозреваемой было изъято более 200 граммов психотропного вещества, что равно 650 разовым дозам, стоимость которых на черном рынке составляет более двух миллионов тенге, так же были изъяты устройства для взвешивания и приспособления для упаковки доз", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев. 

 
Начато досудебное расследование по статье 297 части3 пункты 3,5 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.
 
18 января в Талдыкоргане задержан пропагандист синтетических наркотиков.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сбыт наркотиков по Интернету могут дать пожизненное заключение. Этот вопрос обсуждали в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел страны. Как подчеркнули специалисты, теперь склонение к потреблению наркотиков и их сбыт в интернете относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Соответственно, за такие деяния предусматриваются длительные сроки лишения свободы - вплоть до пожизненного заключения.
 
 

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