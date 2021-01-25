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В Казахстане за сбыт наркотиков через Интернет будут давать пожизненное заключение

24.01.2021 44740
В Казахстане за сбыт наркотиков через Интернет будут давать пожизненное заключение
Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за сбыт наркотиков по Интернету могут дать пожизненное заключение, передает Kazakhstan Today.
 
Этот вопрос обсуждали в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел страны. Как подчеркнули специалисты, теперь склонение к потреблению наркотиков и их сбыт в интернете относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Соответственно, за такие деяния предусматриваются длительные сроки лишения свободы - вплоть до пожизненного заключения.
 
В Коллегии добавили, что законодательная база уже изменена: упрощен порядок постановки на учет новых психоактивных веществ, введены новые составы уголовных преступлений, отвечающие современным реалиям наркопреступности.
 
В ближайшее время планируется принять постановление правительства по введению под государственный контроль еще 32 наименования новых психоактивных веществ и прекурсоров, которые используют для производства синтетических наркотиков, заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев.
 
В 2020 году в Казахстане силовики ликвидировали 7 нарколабораторий, из них изъято более 65 килограммов готовых к употреблению наркотиков и 140 литров прекурсоров, а это 240 тысяч разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет около 1,8 млрд тенге. Изъято 96 килограммов синтетических наркотиков, что в десятки раз превышает показатели прошлого года. Заблокировано более 850 сайтов, распространявших наркотики. Удалено более 5 тысяч граффити-надписей с адресами таких сайтов.
 
В результате операции "Карасора" были ликвидированы 62 плантации культивируемой конопли площадью 260 гектаров в Туркестанской, Кызылординской и Карагандинской областях. Ликвидирована деятельность трех организованных преступных группировок, которые занимались наркосбытом.
 

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