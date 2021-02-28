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В Алматы раскрыто дерзкое разбойное нападение на АЗС

27.02.2021 4672
В Алматы раскрыто дерзкое разбойное нападение на АЗС
Алматы. 27 феврля. Kazakhstan Today - В Алматы по горячим следам раскрыто дерзкое разбойное нападение на АЗС, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, 26 февраля в 04.00 в одну из АЗС, расположенную в Жетысуском районе, зашли двое молодых людей, одетых в чёрное. Их лица прикрывали черные маски. Один из них вытащил пистолет и направил на кассиршу-оператора. Преступники забрали деньги и ретировались с места преступления в пешем порядке.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены трое мужчин от 20 до 24 лет, все уроженцы Туркестанской области. Все подозреваемые были задержаны. Проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по статье 192 часть 2 УК РК. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Задержанные водворены в ИВС ДП Алматы. Из кассы они вытащили 135 тыс. тенге", - сообщил и.о. начальника управления Жетысуского района подполковник Асхат Даулетияров.


 

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