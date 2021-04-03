Зампред Казахстанской жилищной компании подозревается в коррупции

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Заместитель председателя правления АО "Казахстанская жилищная компания", подозревается в поучении взятки в 2,4 млн тенге от юридического лица, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Антикоррупционной службой, в ускоренном порядке, направлено в суд в уголовное дело в отношении заместителя председателя правления АО "Казахстанская жилищная компания", являющегося единым оператором жилищного строительства в Казахстане и входящей в холдинг "Байтерек".

Он подозревается в получении взятки в сумме 2,4 млн тенге от учредителя юридического лица за подписание акта об оказании услуг организации по управлению общим имуществом (обеспечение теплом и электроснабжением)", - рассказали в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Окончательное решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Кроме того, Антикоррупционной службой завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего руководителя управления департамента государственных доходов по Жамбылской области по факту получения взятки в особо крупном размере.

Он подозревается в получении взятки в сумме 100 тыс. долларов США за своевременное и беспрепятственное завершение налоговой проверки, и предоставление возможности к беспрепятственному осуществлению коммерческой деятельности других предприятий со стороны ДГД", - проинформировали в ведомстве.

С начала года Антикоррупционной службой зарегистрировано порядка 650 досудебных расследований. Задержано 60 должностных лиц, применена мера пресечения "содержание под стражей" в отношении 57 лиц.

В 5 регионах страны расследуется 6 уголовных дел (3 из которых зарегистрированы на этой неделе) в отношении должностных лиц управлений образования по фактам хищений бюджетных средств, выделенных в 2020 году на покупку компьютеров, планшетов и ноутбуков по программе "Проведение текущих мероприятий за счет резерва правительства РК на неотложные затраты", - рассказали антикоррупционщики.

Они пояснили, что средства были выделены как неотложные нужды, в связи с переходом образовательного процесса в онлайн формат, для обеспечения компьютерной техникой учащихся школ в том числе из малообеспеченных семей. Данные досудебные расследования зарегистрированы на основании актов внутреннего государственного аудита.

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