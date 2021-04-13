В спальном районе Алматы задержаны закладчики наркотиков

Polisia.kz

АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Очередных закладчиков наркотиков обезвредили в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Poilisia.kz , задержанным 20 и 22 года. Они осуществляли закладки в спальном районе Алматы.

Сотрудники нашего подразделения спецоперацию по поимке подозреваемых провели в шесть утра в микрорайоне Коктем, в результате чего были задержаны гражданин К., 2000 года рождения, и гражданин С., 1999 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления", - рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

Со слов полицейских, у задержанных было изъято 72 сверстка с порошкообразным веществом, принадлежность которого установит назначенная в рамках уголовного дела экспертиза. Расследование и соответствующие оперативные мероприятия по данному факту продолжаются.





Напомним, в многоквартирном доме Алматы функционировала нарколаборатория

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