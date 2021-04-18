Транснациональная ОПГ создала пять нарколабораторий в Казахстане

КАРАГАНДА. 17 АПРЕЛЯ - В Караганде задержаны члены транснациональной преступной группы, которая создала нарколаборатории в пяти регионах РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, с целью установления и задержания лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, руководством ДП создана специальная следственно-оперативная группа. По результатам длительной разработки при содействии департамента по противодействию наркопреступности МВД РК были задержаны более 10 человек, причастных к созданию 5 нарколабороторий, действующих на территории 5 областей.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что организаторы данных лабораторий, находясь за пределами Республики Казахстан, создали транснациональную организованную группу, занимающуюся изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ на территории Республики Казахстан, Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. А также, занимались руководством и координацией ее структурного подразделения, действующей на территории Республики Казахстан, через мессенджеры "Телеграмм" и "Сигнал", - проинформировал начальник департамента полиции Ерлан Файзуллин.

В полиции отметили, что кураторы транснациональной ОПГ организовывали канал поставки психотропного вещества из-за рубежа в Казахстан. Психотропное вещество было в жидком виде и транспортировалось через логистические фирмы под видом автомобильных масел и запчастей, алкогольных напитков, внутри бытовых предметов, масляных радиаторах и в огнетушителях.

Общее количество изъятых в сухом и жидком виде синтетических наркотиков у участников транснациональной организованной группы составило более 70 килограммов готового вещества и более 3,5 тонн прекурсоров.

По факту организации и руководства транснациональной организованной группы начато досудебное расследование по статье 264, части 1 и 2 УК РК. Проводится расследование.

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