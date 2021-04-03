Изъяты наркотики на сумму 24 млрд тенге: ликвидированы четыре нарколаборатории

КАРАГАНДА. 2 АПРЕЛЯ - Рекордное количество синтетических наркотиков на сумму 24 миллиарда тенге изъяли оперативники Караганды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управлением по борьбе с наркопреступностью департамента полиции Карагандинской области в результате проведения спецоперации выявлена и ликвидирована деятельность четырех нарколабораторий по производству наркотических средств синтетического происхождения, две из них на территории Карагандинской области, по одной в Акмолинской области и в Павлодаре.

31 марта текущего года в Акмолинской области задержан один из организаторов данной преступной группы. 30-летний житель Карагандинской области приобрел дом в указанном регионе, оборудовав его необходимыми приспособлениями для изготовления наркотических средств синтетического происхождения в больших объемах, с дальнейшей реализацией в различных регионах республики. В ходе проведенного санкционированного обыска у задержанного обнаружено и изъято более 3 килограммов готового наркотического средства "мефедрон" и 35 литров наркотического средства "мефедрон" в жидком виде, а также 3 тысячи литров жидких и около 50 килограммов сыпучих прекурсоров, применяемых при изготовлении наркотических средств", - сообщили в полиции.

Ранее были задержаны активные участники данной организованной преступной группы, а именно: изготовители наркотических средств 32-летний алматинец, 35-летний житель Акмолинской области и 21-летний житель Павлодарского региона, которые вели свою преступную деятельность на территориях Карагандинской области, в городах Нур-Султане, Алматы и Павлодаре", - сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Стоит отметить, что из оборота незаконной деятельности группы изъято более 50 килограммов готовых к сбыту наркотических средств, что равно 100 тысячам разовых доз, цена на черном рынке которых составила бы около 1 миллиарда 600 миллионов тенге.

По словам экспертов, из изъятых компонентов, фигуранты могли бы изготовить около полутора миллионов доз на сумму 24 миллиарда тенге, которые могли бы разойтись по всей стране.

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