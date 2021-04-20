На трассе в Акмолинской области пьяный астанчанин кидал камни в проезжающие авто

КОКШЕТАУ. 19 АПРЕЛЯ - 19 апреля в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление от 33-летнего жителя Нур-Султана сообщившего о том, что вечером 18 апреля неизвестный мужчина на автодороге Нур-Султан - Коргалжын, вблизи села Каражар, разбил стекло принадлежащего ему автомобиля "Пежо 308". Сумму ущерба потерпевший оценил в размере 150 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пытался "голосовать" на трассе, но водители не останавливались. Тогда нетрезвый мужчина бросил кирпич в одну из машин, владелец которой позже обратился с заявлением в полицию.

Злоумышленника доставили в отдел полиции Целиноградского района. Правонарушителем оказался 35-летний житель столицы, который после ссоры с родными, выпив много алкоголя, ушел из дома и заблудился. Как он оказался на трассе, объяснить не смог.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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