Незнакомец увел малолетнюю девочку в заброшенный дом в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 27 АПРЕЛЯ - В городе Каражал Карагандинской области пропавшую малолетнюю девочку нашли в заброшенном доме с 55-летним жителем города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

26 апреля, в 22.26, в дежурную часть отдела полиции города Каражала Карагандинской области поступило заявление от 30 летней жительницы об исчезновении её малолетней дочери. Сотрудниками полиции, представителями акимата, ОЧС и волонтёрами в городе проводились поисковые мероприятия. В ходе поисков в заброшенном доме был установлен 55 летний житель города, рядом с которым находилась малолетняя девочка", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы.

Задержанный водворен в ИВС. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не разглашается", - отметили в полиции.

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